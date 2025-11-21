LPI-GTH: Sachbeschädigungen
Gotha (ots)
Mehrere Graffiti wurden der Polizei Gotha am gestrigen Tag bekannt. Ein oder mehrere Unbekannte besprühten eine Unterführung im Bereich Schlossplatz und eine Betonwand einer Eisenbahnbrücke in der Uelleber Straße mittels schwarzer Sprühfarbe. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0303183/2025) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
