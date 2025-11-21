LPI-GTH: Sachbeschädigungen

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Personen öffneten gewaltsam eine Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Bonifatiusplatz". Anschließend versuchten der oder die Täter in eine Wohnung zu gelangen, was allerdings misslang. Die Tat ereignete sich am 19. November, in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 23.45 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0302821/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte ...

