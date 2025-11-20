LPI-GTH: E-Roller entwendet
Arnstadt (ots)
Einen E-Roller der Marke "Invanti" entwendeten ein oder mehrere Unbekannte von einem Fahrradständer am Bahnhof. Das Beutegut hat einen Wert von circa 250 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen dem 18. November, 21.00 Uhr und gestern, 21.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0302494/2025) entgegen. (jd)
