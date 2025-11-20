Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Verkehrsgefährdung

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Am 09. September, gegen 10.35 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines schwarzen Audi die Straße der Einheit auf Höhe des Rathauses. Dabei überholte der Unbekannte mehrere vorausfahrende Fahrzeuge trotz Gegenverkehr. Um eine Kollision zu vermeiden, bremsten die entgegenkommenden Fahrzeugführer ihre Pkw ab. Dabei soll auch eine Fahrzeugführerin eines blauen Dacia betroffen gewesen sein. Personen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt tätigen können sowie die Fahrzeugführerin des blauen Dacia werden gebeten sich als Zeugen mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0237286/2025) in Verbindung zu setzen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell