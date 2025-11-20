PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Parkscheinautomat beschädigt

Eisenach (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Personen beschädigten einen in der Karl-Marx-Straße befindlichen Parkscheinautomaten. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 18. November und gestern, 10.00 Uhr. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0301802/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

