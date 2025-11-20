LPI-GTH: Fahrzeugbrand
Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)
Ein Schaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro entstand heute Nacht in Altenfeld. Dort war in der Remy-Geiser-Straße ein Mazda in Brand geraten. Der Pkw brannte vollständig aus. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte den Brand. Personen wurden nicht verletzt. (jd)
