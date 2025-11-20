LPI-GTH: Fahrzeugbrand

Arnstadt (ots) - Ein 28-jähriger Fahrradfahrer befuhr gestern gegen 18.00 Uhr den Gehweg der Stadtilmer Straße und beabsichtigte fortfolgend auf die Straße aufzufahren. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Ein bei dem 28-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,9 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

