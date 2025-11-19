LPI-GTH: Anhänger entwendet
Arnstadt (ots)
Einen Anhänger des Typs "Stema AT2027" im Wert von circa 3.500 Euro entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen von einem Firmengelände in der Alfred-Ley-Straße. Das Beutegut war gesichert abgestellt. Der oder die Täter agierten in der Zeit zwischen dem 14. November, 11.00 Uhr und gestern, 09.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0300363/2025) entgegen. (jd)
