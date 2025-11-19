PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trickbetrug

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Eine 86-Jährige wurde durch einen vermeintlichen Lotteriemitarbeiter 
kontaktiert und unter einem Vorwand aufgefordert eine Gebühr für 
einen Lottogewinn zu entrichten. Im weiteren Verlauf tätigte die Frau
eine Zahlung von rund 2.000 Euro. 
Die Polizei gibt folgende Hinweise:
-Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn zu 
erhalten.
-Geben Sie niemals persönliche Informationen wie Adressen, 
Telefonnummern oder Kontodaten weiter.

Um Angehörige zum Thema zu sensibilisieren, können Sie sich im 
Internet unter https://polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ge
winnversprechen/ informieren. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

