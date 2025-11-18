LPI-GTH: Laubbläser entwendet
Thal (Wartburgkreis) (ots)
Aus einem Geräteschuppen eines Supermarktes in der Straße "Am Ebertsberg" entwendeten ein oder mehrere Unbekannte einen Laubbläser im Wert von circa 500 Euro. Die Tat ereignete sich am 15. November, in der Zeit zwischen 18.20 Uhr und 19.50 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0299590/2025) entgegen. (jd)
