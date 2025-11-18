PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Laubbläser entwendet

Thal (Wartburgkreis) (ots)

Aus einem Geräteschuppen eines Supermarktes in der Straße "Am Ebertsberg" entwendeten ein oder mehrere Unbekannte einen Laubbläser im Wert von circa 500 Euro. Die Tat ereignete sich am 15. November, in der Zeit zwischen 18.20 Uhr und 19.50 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0299590/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
