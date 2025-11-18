Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollidiert

Gotha (ots)

Eine 20-jährige Fahrerin eines VW beabsichtigte gestern Nachmittag einen Parkplatz zu verlassen und nach links auf die Oststraße in Richtung Kindleber Straße einzufahren. Dabei übersah sie offenbar eine bereits auf der Oststraße befindliche 61-jährige Fahrerin eines Skoda, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 10.000 Euro. Die Straße war temporär halbseitig gesperrt. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz, die Fahrzeugführer blieben unverletzt. (jd)

