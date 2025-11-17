LPI-GTH: Einbruch in Tankstelle
Arnstadt (ots)
Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen drangen in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages, gegen 03.40 Uhr, gewaltsam in eine Tankstelle in der Ichtershäuser Straße (im Bereich zwischen "Am Lützer Feld" und Alfred-Ley-Straße) ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden Tabakwaren in noch unbekannter Stückzahl entwendet. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0298748/2025) in Verbindung zu setzen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell