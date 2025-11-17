PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Veranstaltungen

Eisenach (ots)

Am zurückliegenden Wochenende kam es zu mehreren Veranstaltungen, unter anderem in der Mühlhäuser Straße und in der Katharinenstraße. Die Teilnehmerzahl lag jeweils im mittleren zweistelligen Bereich. Es wurden keine Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten polizeilich registriert. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

