LPI-GTH: Beschädigt

Luisenthal (Landkreis Gotha) (ots) - Ein 31-jähriger Fahrer eines Ford wurde in der zurückliegenden Nacht im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Friedrich-Engels-Straße kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin, Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der 31-Jährige zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren gegen ihn ...

mehr