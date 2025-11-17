LPI-GTH: Beschädigt
Gotha (ots)
In der Zeit zwischen dem 15. November, 08.30 Uhr und gestern, 19.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang Unbekannte die Windschutzscheibe eines in der Cosmarstraße geparkten Lkw. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0298623/2025) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell