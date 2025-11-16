LPI-GTH: Mehrere Geschwindigkeitsverstöße festgestellt
Ilm-Kreis (ots)
Vom Freitag bis Sonntag führten Beamte der PI Arnstadt-Ilmenau Geschwindigkeitskontrollen im Ilm-Kreis durch. An fünf Kontrollstellen in unterschiedlichen Ortschaften wurden insgesamt 23 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Die höchste Überschreitung wurde in Stadtilm gemessen. Bei erlaubten 30 km/h fuhr hier ein 37-Jähriger mit einem Kleintransporter 26 km/h zu schnell. (mla)
