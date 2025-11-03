PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Detmold

FW-DT: Zimmerbrand in der Siegfriedstraße

Detmold (ots)

Am heutigen Montag wurde die Feuerwehr Detmold um 15:01 Uhr zu einem Zimmerbrand in der Siegfriedstraße alarmiert. Neben dem hauptamtlichen Personal rückten auch die Löschzüge Mitte und Nord zur Einsatzstelle aus.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich das Meldebild: In dem Haus war es im Küchenbereich zu einem Brand gekommen. Die Bewohnerin hatte das Gebäude bereits vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen und wurde vom ebenfalls alarmierten Rettungsdienst betreut. Aufgrund einer Rauchgasvergiftung wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Die Einsatzkräfte löschten das Feuer unter Atemschutz und kontrollierten anschließend die betroffenen Bereiche mit einer Wärmebildkamera. Um verbliebene Glutnester auszuschließen wurde die Küchenzeile demontiert und ins Freie geschafft.

Während der Lösch- und Nachlöscharbeiten musste der Kreisel an der Siegfriedstraße halbseitig gesperrt werden. Leider zeigten einige Verkehrsteilnehmende wenig Verständnis für die Absperrmaßnahmen und umfuhren die Einsatzstelle über die Mittelinsel, obwohl Einsatzfahrzeuge quer auf der Fahrbahn standen.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Detmold
Stv. Leiter Presse-/Öffentlichkeitsarb.
Christopher Rieks
Telefon: +49 (0)160 9062 1826
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-detmold.de
www.feuerwehr-detmold.org

Original-Content von: Feuerwehr Detmold

