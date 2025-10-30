Feuerwehr Detmold

FW-DT: Feuer 3 Zimmerbrand im Mehrfamilienhaus

Detmold (ots)

Die Feuerwehr Detmold wurde in den frühen Morgenstunden zu einem Zimmerbrand in den Ortsteil Hiddesen gerufen. Das hauptamtliche Personal und die Einheiten Hiddesen und Süd eilten zur Einsatzstelle.

Vor Ort konnte ein Wohnungsbrand bestätigt werden. Auf direktem Wege wurde ein Innenangriff gestartet. Zeitgleich wurde das Dach über die Drehleiter kontrolliert.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte hatten drei Bewohner das Haus bereits verlassen. Sieben weitere wurden mit Hilfe der Polizei gerettet. Diese wurden vom Rettungsdienst gesichtet. Zwei beteiligte Personen wurden vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Das Bauamt der Stadt Detmold wurde zur weiteren Abstimmung hinzugezogen. Das Gebäude ist aktuell nicht bewohnbar, eine Unterbringung der Bewohner wurde durch das Ordnungsamt der Stadt Detmold organisiert.

Die Einsatzstelle wurde nach dem Einsatz an die Polizei übergeben.

