FW-DT: Einsatz im Rosental sorgt für Aufsehen

Detmold (ots)

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr Detmold gegen 19:14 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung im Bereich der Drogerie Müller im Rosental alarmiert. Aufgrund mehrerer Anrufe aus dem darüberliegenden Fitnessstudio, wurde der Einsatz durch die Leitstelle Lippe auf "Feuer mit Menschenleben in Gefahr" (MiG) erhöht.

Die Feuerwehr Detmold rückte daraufhin mit rund 50 Einsatzkräften des Löschzuges Mitte, der Löschgruppe Hiddesen sowie den hauptamtlichen Kräfte an. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich nicht um ein Brandereignis handelte. Ursache der Rauchentwicklung war offenbar eine ausgelöste Diebstahlwarnanlage in der Drogerie, die für eine starke Verrauchung des Verkaufsraumes sorgte.

Die Einsatzkräfte kontrollierten das Gebäude sowie die darüberliegende Parkpalette und führten Personen aus dem Gebäudekomplex.

Während des Einsatzes war das Rosental durch die Polizei voll gesperrt. Einige Schaulustige ignorierten die Absperrungen, was den Einsatzverlauf kurzzeitig erschwerte. Gegen 20:00 Uhr konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden und wieder einrücken.

