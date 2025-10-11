PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Detmold

FW-DT: Kaminbrand am Samstagabend

Detmold (ots)

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr Detmold zu einem Kaminbrand in den Ortsteil Berlebeck gerufen. Vor Ort konnte ein Brand oberhalb der Revisionsklappe festgestellt werden. Die Brandstelle wurde beaufsichtigt. Unter Anleitung eines Schornsteinfegers reinigte ein Trupp unter PA den Kaminschacht und befreite diesen von Glutnestern. Der Einsatz war nach ca. zwei Stunden beendet. Neben dem hauptamtlichen Personal war auch der Löschzug Süd im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Detmold
Pressesprecher im Einsatzdienst
Oliver Böttcher
Telefon: +49 (0)160 9062 1826
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-detmold.org
www.feuerwehr-detmold.org

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell

