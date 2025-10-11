Feuerwehr Detmold

FW-DT: Kaminbrand am Samstagabend

Detmold (ots)

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr Detmold zu einem Kaminbrand in den Ortsteil Berlebeck gerufen. Vor Ort konnte ein Brand oberhalb der Revisionsklappe festgestellt werden. Die Brandstelle wurde beaufsichtigt. Unter Anleitung eines Schornsteinfegers reinigte ein Trupp unter PA den Kaminschacht und befreite diesen von Glutnestern. Der Einsatz war nach ca. zwei Stunden beendet. Neben dem hauptamtlichen Personal war auch der Löschzug Süd im Einsatz.

