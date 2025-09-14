POL-HI: Verkehrsunfallflucht
Hildesheim (ots)
In der Zeit vom 10.09.25, 15.00 Uhr bis 14.09.12:30 wurde ein Toyota, der am rechten Fahrbahnrand der Straße in den Dorf-äckern parkte, beschädigt. Anhand der Unfallspuren ist davon auszugehen, dass der Verursacher beim Vorbeifahren diesen seitlich touchierte. Es entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. Hinweise zum Flüchtigen erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850.
