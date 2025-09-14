PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

In der Zeit vom 10.09.25, 15.00 Uhr bis 14.09.12:30 wurde ein Toyota, der am rechten Fahrbahnrand der Straße in den Dorf-äckern parkte, beschädigt. Anhand der Unfallspuren ist davon auszugehen, dass der Verursacher beim Vorbeifahren diesen seitlich touchierte. Es entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. Hinweise zum Flüchtigen erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

