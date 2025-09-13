PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrer unter Drogeneinfluss gestoppt - Polizei findet Einhandmesser

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE (erb). In der Nacht vom 12. auf den 13. September 2025 kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth einen Autofahrer in der Hauptstraße in 31195 Lamspringe. Der Mann fiel den Einsatzkräften zunächst auf, da Teile der Beleuchtungseinrichtung seines Fahrzeugs defekt waren.

Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Amphetamin. Aufgrund der festgestellten Auffälligkeiten bestand der Verdacht der Fahruntüchtigkeit. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurde zudem ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden und beschlagnahmt.

Gegen den aus dem Landkreis Hildesheim stammenden Fahrer wurden mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Nachhauseweg ohne sein Auto zurücklegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

