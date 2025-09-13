PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Cannabis am Steuer

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (erb). Am 12. September 2025, gegen 20:50 Uhr, führten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth eine Verkehrskontrolle bei einer Mofa-Fahrerin durch.

Im Verlauf der Kontrolle in der Bodenburger Straße in 31162 Bad Salzdetfurth ergab sich der Verdacht, dass die 43-jährige Frau mit Wohnsitz im Landkreis Hildesheim unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Bei den polizeilichen Maßnahmen wurden geringe Mengen Cannabis bei ihr aufgefunden. Die Frau gab an, am Mittag einen Joint konsumiert zu haben.

Die Polizisten leiteten ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren (§ 24a StVG) ein. Zur weiteren Beweissicherung wurde sie in eine medizinische Einrichtung in Bad Salzdetfurth gebracht, wo ihr durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde ihr vorerst untersagt.

Da es sich nicht um einen erstmaligen Verstoß handelt, muss die Betroffene von einer empfindlichen Sanktion ausgehen. Wiederholungstäter müssen stufenweise mit höheren Geldbußen beziehungsweise längeren Fahrverboten rechnen.

Im konkreten Fall drohen der Fahrzeugführerin üblicherweise eine Geldbuße in Höhe von 1.000 Euro zuzüglich Verfahrenskosten sowie zwei Punkte im Fahreignungsregister. Zudem würde ihr dann das Führen sämtlicher Kraftfahrzeuge für die Dauer von drei Monaten untersagt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

