Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrzeuge gestohlen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-In der Nacht vom 10.09.2025 auf den 11.09.2025 wurden in Hildesheim zwei Pkw entwendet. Ein Toyota war in der Straße Am Propsteihof abgestellt und wurde vermutlich am 11.09.2025 zwischen 00:10 Uhr und 00:30 Uhr von einer unbekannten Täterschaft gestohlen. Der andere Pkw, ebenfalls Toyota, war Am Neuen Teiche abgestellt und wurde zwischen 00:15 Uhr und 00:45 Uhr entwendet.

Es handelt sich bei beiden Pkw um den Fahrzeugtyp Yaris Cross.

Zeugen, die in den oben genannten Straßen verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

