Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versammlung im Stadtgebiet

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen frühen Abend (11.09.2025) trafen sich 9 Personen zu einer Versammlung mit dem Thema "CDU&SPD ankreiden" auf dem Vorplatz am Hauptbahnhof in Hildesheim. Im Anschluss startete ein Aufzug in Richtung Bahnhofsallee.

Vor einem Parteibüro fertigten die Versammlungsteilnehmenden Kreidebemalungen, u.a. "Freiheit für Palästina", "Stoppt den Genozid". Zudem verteilten sie Flyer und spielten Musik ab. Vor einem weiteren Parteibüro in der Osterstraße wiederholten sie die Aktion. Nach einer guten Stunde war die Versammlung beendet.

Nach der Versammlung wurde eine Versammlungsteilnehmerin von der Polizei kontrolliert, da sie Sätze gezeichnet hatte, die möglicherweise einen Straftatbestand erfüllen. Die Prüfung hierzu dauert an.

Das Staatsschutzkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell