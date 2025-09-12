PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeieinsatz in der Andreas-Passage

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am heutigen Morgen, 12.09.2025, wurde ein Randalierer in der Schuhstraße in Hildesheim gemeldet. Noch vor dem Eintreffen der Polizeikräfte ging er in die Andreas-Passage und schlug und trat dort gegen die Wände.

Die eingesetzten Beamten trafen nur wenige Minuten später in der Passage auf den Mann, der die Polizisten sofort mit einem Messer bedrohte und dieses sowie einen Stock nach ihnen warf. Der 26-Jährige wurde aufgefordert, sich auf den Boden zu legen. Daraufhin wurde er festgenommen und in ein Krankenhaus eingeliefert. Unbeteiligte Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

