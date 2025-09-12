Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei Bad Salzdetfurth setzt Geschwindigkeitskontrollen fort

Hildesheim (ots)

Holle - (hue) Nachdem bereits am 10. September 2025 mehrere Verstöße bei einer Geschwindigkeitsüberwachung auf der Bundesstraße 6 bei Holle / Astenbeck (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6115279) festgestellt wurden, setzte die Polizei Bad Salzdetfurth die Kontrollen auch am am folgenden Tag fort.

An der Messstelle in Höhe des Campingplatzes, an der eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h gilt, wurden am 11. September insgesamt 29 Fahrzeuge mit teils deutlich überhöhter Geschwindigkeit registriert.

Der Spitzenwert lag bei 111 km/h - also 41 km/h über dem Erlaubten. Laut bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog drohen der betreffenden fahrzeugführenden Person ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Die Polizei betont, dass überhöhte Geschwindigkeit zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle zählt. Angepasste Geschwindigkeit schützt nicht nur die eigene Sicherheit, sondern auch die der anderen Verkehrsteilnehmenden. Um Gefahren vorzubeugen, wird die Polizei Bad Salzdetfurth auch in den kommenden Tagen und Wochen Geschwindigkeitsüberwachungen durchführen.

