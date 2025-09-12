Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizeiinspektion Hildesheim// Mutmaßlicher Brandstifter in Untersuchungshaft

Hildesheim (ots)

LANDKREIS HILDESHEIM-(kri)-Ein 22-jähriger Mann ist dringend verdächtig, am 27.07.2025 ein Wohnhaus in der Kalandstraße in Alfeld angesteckt zu haben. Das Landgericht ordnete Untersuchungshaft gegen den Mann an.

Ursprungsmeldung vom 28.07.2025:

Haus in Alfeld durch Brand zerstört

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6085817

Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen den 22-Jährigen, verantwortlich für die Brandlegung zu sein. In der Folge erließ das Landgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den Mann. Der Haftbefehlsantrag erfolgte zusammen mit der Anklageerhebung. Am gestrigen Tag (11.09.2025) wurde der Tatverdächtige im Landkreis Hildesheim von Polizeikräften verhaftet.

Nachdem ein Ermittlungsrichter ihm heute den Haftbefehl verkündete, wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Der Beschuldigte hat sich nicht geäußert.

Medienanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft beantwortet.

