POL-HI: PKW vom Grundstück entwendet
Hildesheim (ots)
ALFELD (rin) - In dem Zeitraum 01:30 Uhr bis 01:40 Uhr am 12.09.2025 wurde in der Straße Am Sültenberg in Sibbesse ein grauer Toyota C-HR von einem Privatgrundstück entwendet.
Die Täter blieben bislang unerkannt. Ersten Schätzungen nach entstand ein Sachschaden von 30.700EUR, da auch im PKW Wertsachen vorhanden waren.
Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0 in Verbindung zu setzen.
Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell