PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PKW vom Grundstück entwendet

Hildesheim (ots)

ALFELD (rin) - In dem Zeitraum 01:30 Uhr bis 01:40 Uhr am 12.09.2025 wurde in der Straße Am Sültenberg in Sibbesse ein grauer Toyota C-HR von einem Privatgrundstück entwendet.

Die Täter blieben bislang unerkannt. Ersten Schätzungen nach entstand ein Sachschaden von 30.700EUR, da auch im PKW Wertsachen vorhanden waren.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 12:21

    POL-HI: Fahrzeuge gestohlen - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-In der Nacht vom 10.09.2025 auf den 11.09.2025 wurden in Hildesheim zwei Pkw entwendet. Ein Toyota war in der Straße Am Propsteihof abgestellt und wurde vermutlich am 11.09.2025 zwischen 00:10 Uhr und 00:30 Uhr von einer unbekannten Täterschaft gestohlen. Der andere Pkw, ebenfalls Toyota, war Am Neuen Teiche abgestellt und wurde zwischen 00:15 Uhr und 00:45 Uhr entwendet. Es handelt ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 11:44

    POL-HI: Versammlung im Stadtgebiet

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen frühen Abend (11.09.2025) trafen sich 9 Personen zu einer Versammlung mit dem Thema "CDU&SPD ankreiden" auf dem Vorplatz am Hauptbahnhof in Hildesheim. Im Anschluss startete ein Aufzug in Richtung Bahnhofsallee. Vor einem Parteibüro fertigten die Versammlungsteilnehmenden Kreidebemalungen, u.a. "Freiheit für Palästina", "Stoppt den Genozid". Zudem verteilten sie Flyer und spielten Musik ab. Vor einem weiteren Parteibüro ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren