POL-HI: Transporter rutscht in den Gegenverkehr - zwei leichtverletzte Personen

Hildesheim (ots)

Alfeld/Sibbesse (agu). Am Samstagmittag gegen 12:30 Uhr war es auf der kurvenreichen L469 zwischen Alfeld-Sack und Sibbesse-Adenstedt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Opel Vivaro Transporter und einem Audi A4 gekommen.

Demnach war ein 29-jähriger Mann aus Salzgitter, der den Opel-Transporter fuhr, unterwegs von Adenstedt in Richtung Sack. Im Bereich einer abschüssigen Rechtskurve rutschte er bei regennassen Fahrbahnverhältnissen auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und traf dort auf die komplette linke Seite des entgegenkommenden Audi mit insgesamt drei Insassen. Durch die Wucht der Kollision prallte der Audi ab und wurde folglich in die außenverlaufende Schutzplanke seiner Fahrbahnseite gestoßen.

Die 47-jährige Fahrerin des Audi und eine 22-jährige Mitfahrerin wurden dabei nur leicht verletzt, ein ebenfalls 47-jähriger Mitfahrer trug keine Verletzungen davon. Von jeweiligen Verbringungen in ein Krankenhaus konnte insofern abgesehen werden. Beide beteiligte Fahrzeuge waren aufgrund der verursachten Schäden nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Die Verbindungsstrecke war aufgrund der Bergungsarbeiten für 75 Minuten voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf eine Höhe von circa 13.000 Euro geschätzt.

Gegen den Verursacher wird ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie ein Bußgeldverfahren wegen wetterbedingt nicht-angepasster Geschwindigkeit eingeleitet.

