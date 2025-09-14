PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Transporter rutscht in den Gegenverkehr - zwei leichtverletzte Personen

Hildesheim (ots)

Alfeld/Sibbesse (agu). Am Samstagmittag gegen 12:30 Uhr war es auf der kurvenreichen L469 zwischen Alfeld-Sack und Sibbesse-Adenstedt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Opel Vivaro Transporter und einem Audi A4 gekommen.

Demnach war ein 29-jähriger Mann aus Salzgitter, der den Opel-Transporter fuhr, unterwegs von Adenstedt in Richtung Sack. Im Bereich einer abschüssigen Rechtskurve rutschte er bei regennassen Fahrbahnverhältnissen auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und traf dort auf die komplette linke Seite des entgegenkommenden Audi mit insgesamt drei Insassen. Durch die Wucht der Kollision prallte der Audi ab und wurde folglich in die außenverlaufende Schutzplanke seiner Fahrbahnseite gestoßen.

Die 47-jährige Fahrerin des Audi und eine 22-jährige Mitfahrerin wurden dabei nur leicht verletzt, ein ebenfalls 47-jähriger Mitfahrer trug keine Verletzungen davon. Von jeweiligen Verbringungen in ein Krankenhaus konnte insofern abgesehen werden. Beide beteiligte Fahrzeuge waren aufgrund der verursachten Schäden nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Die Verbindungsstrecke war aufgrund der Bergungsarbeiten für 75 Minuten voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf eine Höhe von circa 13.000 Euro geschätzt.

Gegen den Verursacher wird ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie ein Bußgeldverfahren wegen wetterbedingt nicht-angepasster Geschwindigkeit eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Polizeikommissariat Alfeld
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.09.2025 – 05:34

    POL-HI: Fahrer unter Drogeneinfluss gestoppt - Polizei findet Einhandmesser

    Hildesheim (ots) - LAMSPRINGE (erb). In der Nacht vom 12. auf den 13. September 2025 kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth einen Autofahrer in der Hauptstraße in 31195 Lamspringe. Der Mann fiel den Einsatzkräften zunächst auf, da Teile der Beleuchtungseinrichtung seines Fahrzeugs defekt waren. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle ergaben sich ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 00:33

    POL-HI: Cannabis am Steuer

    Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (erb). Am 12. September 2025, gegen 20:50 Uhr, führten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth eine Verkehrskontrolle bei einer Mofa-Fahrerin durch. Im Verlauf der Kontrolle in der Bodenburger Straße in 31162 Bad Salzdetfurth ergab sich der Verdacht, dass die 43-jährige Frau mit Wohnsitz im Landkreis Hildesheim unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Bei den polizeilichen Maßnahmen wurden geringe Mengen Cannabis bei ihr aufgefunden. ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 23:33

    POL-HI: Aufmerksame Mitbürgerin

    Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (erb). Am Abend des 12. September 2025 wurde eine Passantin in 31162 Bad Salzdetfurth auf einen älteren Mann aufmerksam, der einen stark hilfsbedürftigen Eindruck machte. Wie sich herausstellen sollte, trugen die Beobachtung und das vorbildliche Handeln der Frau maßgeblich dazu bei, schwerwiegende Folgen oder gar den Tod des Mannes zu verhindern. Nach vorliegenden Erkenntnissen war der Senior zuvor mit seinem Auto unterwegs und hatte ...

    mehr
