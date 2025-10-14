Feuerwehr Detmold

FW-DT: Brandmeldeanlage im Kreishaus ausgelöst

Detmold (ots)

Am Dienstagvormittag um 10:33 Uhr wurde die Feuerwehr Detmold durch die automatische Brandmeldeanlage des Kreishauses Lippe alarmiert. Bereits bei der ersten Erkundung durch die hauptamtlichen Kräfte stellte sich heraus, dass mehrere Melder ausgelöst hatten - unter anderem im Bereich des Rauchabzugssystems der Aufzugsschächte.

Aufgrund dieser Lage wurde das Einsatzstichwort vorsorglich auf "Feuer 3" erhöht, sodass zusätzlich der Löschzug Mitte, die Löschgruppe Hiddesen sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle ausrückten.

In der weiteren Erkundung konnte schließlich eine starke Rauchentwicklung in einer Werkstatt (Tischlerei) im Untergeschoss als Ursache festgestellt werden. Der Rauch hatte sich unteranderem über den Treppenraum in die Aufzugsschächte ausgebreitet und so mehrere Melder ausgelöst.

Das Gebäude wurde kontrolliert und belüftet. Ein offenes Feuer wurde nicht festgestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben werden.

