Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Polizei fasst Exhibitionisten

Voerde (ots)

Eine 63-jährige Frau meldete am Mittwoch gegen 18 Uhr einen Mann, der in einer Bushaltestelle vor einem Seniorenheim an der Frankfurter Straße an seinem Geschlechtsteil manipulierte.

Eingesetzte Polizeibeamte trafen auf einen 30-jährigen, deutschen Mann ohne festen Wohnsitz. Zur Feststellung seiner Personalien brachten die Beamten ihn zunächst zu einer Polizeiwache. Dort konnte er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen werden.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Sie bittet Zeugen und ggf. weitere Geschädigte, sich bei der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-107-0 zu melden.

