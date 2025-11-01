Feuerwehr Detmold

FW-DT: Feuer MIG Zimmerbrand mit Person

Detmold (ots)

Am Samstagmorgen um 6:22 Uhr wurde die Feuerwehr Detmold zu einem Zimmerbrand in den Ortsteil Heidenoldendorf gerufen. Da davon ausgegangen werden musste, dass sich noch eine Person in der Wohnung befand, wurde auf Feuer MIG ( Feuer mit Menschenleben in Gefahr) erhöht. Vor Ort konnte angebranntes Essen als Ursache festgestellt werden. Der Bewohner schlief noch und wurde von der Feuerwehr geweckt. Nach einer kurzen Untersuchung durch den Rettungsdienst konnte dieser aber in der Wohnung bleiben. Die Wohnung wurde mittels Lüfter vom Rauch befreit. Der Einsatz war nach ca 45 min. beendet.

