Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Alkohol Scheibe beschädigt

Eisenach (ots)

Zwei Männer, welche offensichtlich zu viel Alkohol tranken, liefen am Sonntag, gegen 01:00 Uhr am Markt entlang. Der eine Mann (35) beschädigte während dessen aus bislang unbekannten Gründen die Fensterscheibe eines Maklerbüros und verursachte Sachschaden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (Bezugsnummer 0298290/2025) (sus)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren