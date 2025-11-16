LPI-GTH: Unter Alkohol Scheibe beschädigt
Eisenach (ots)
Zwei Männer, welche offensichtlich zu viel Alkohol tranken, liefen am Sonntag, gegen 01:00 Uhr am Markt entlang. Der eine Mann (35) beschädigte während dessen aus bislang unbekannten Gründen die Fensterscheibe eines Maklerbüros und verursachte Sachschaden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (Bezugsnummer 0298290/2025) (sus)
