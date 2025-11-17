LPI-GTH: Vermisster wohlbehalten zurückgebracht
Ilmenau, Ilm-Kreis (ots)
Der am Sonntagabend vermisst gemeldete Mann konnte von Polizeikräften in den frühen Sonntagmorgenstunden im Stadtbereich aufgefunden werden. Er wurde wohlbehalten in seine Einrichtung zurückgebracht. Die Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen nicht mehr vor. (jk)
