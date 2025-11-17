LPI-GTH: Berauscht
Luisenthal (Landkreis Gotha) (ots)
Ein 31-jähriger Fahrer eines Ford wurde in der zurückliegenden Nacht im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Friedrich-Engels-Straße kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin, Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der 31-Jährige zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (jd)
