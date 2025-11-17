Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufgefahren

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Vormittag auf der Wölfiser Straße. Ein 56-jähriger Fahrer eines Toyota-Gespannes befuhr die B88 von Ohrdruf in Richtung Crawinkel und beabsichtigte dabei nach links in einen Weg einzubiegen. Dies bemerkte ein dahinter befindlicher 53-jähriger Fahrer eines VW offensichtlich zu spät und fuhr auf das Gespann auf. Im Rahmen der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Atemalkoholtest bei dem 53-Jährigen durchgeführt, dieser zeigte einen Wert von rund 1,9 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Verfahren gegen den Mann eingeleitet. (jd)

