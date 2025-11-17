PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Zeugensuche

Mühlberg (Landkreis Gotha) (ots)

Aus einer Filiale einer Bäckerei/Fleischerei entwendeten ein oder mehrere Unbekannte Bargeld. Der oder die Täter waren vorab gewaltsam in die Räumlichkeiten in der Wanderslebener Straße eingedrungen. Die Tat ereignete sich gestern, gegen 23.30 Uhr. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0298882/2025) in Verbindung zu setzen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

