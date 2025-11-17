LPI-GTH: Zeugensuche

Eisenach (ots) - In Bezug auf Diebstähle aus Kraftfahrzeugen im Stadtgebiet, konnte die Eisenacher Polizei durch umfangreiche polizeiliche Ermittlungen einen 32-Jährigen (ägyptisch) als tatverdächtig bekannt machen. Der 32 Jahre alte Mann kann nach derzeitigen Erkenntnissen mit einer Vielzahl der Diebstähle in Zusammenhang gebracht werden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

