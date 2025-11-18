PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Diebstahl aus Zigarettenautomaten

Holzhausen (Ilm-Kreis) (ots)

In der zurückliegenden Nacht, gegen 01.20 Uhr, begaben sich ein oder mehrere unbekannte Personen zu einem Zigarettenautomaten in der Straße der Einheit und öffneten diesen gewaltsam. Im Anschluss entwendeten der oder die Täter Tabakwaren sowie Bargeld in noch unbekanntem Wert. Am Automaten entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen sind der oder die Täter mit einem Pkw vom Tatort geflüchtet. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0299883/2025) in Verbindung zu setzen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

