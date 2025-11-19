LPI-GTH: Diebstahl aus Keller
Eisenach (ots)
Ein oder mehrere Unbekannte begaben sich widerrechtlich in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Jakobsplan". Aus diesem entwendeten der oder die Täter einen Badewannenlift im Wert von circa 500 Euro. Die Tat ereignete sich in den zurückliegenden drei Wochen. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0300750/2025) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell