LPI-GTH: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung
LPI Gotha (ots)
Die seit gestern vermisste 16-Jährige aus dem Ilm-Kreis konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen nicht mehr vor. Diese dürfen nicht mehr verwendet werden. (jd)
