Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: LKW-Unfall bei Grevesmühlen führt zu Verkehrseinschränkungen auf der A20 in Fahrtrichtung Lübeck

BAB20 Bernstorf/Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg)Rostock (ots)

Gegen 04:30 Uhr ereignete sich laut vorliegender Informationen ein schwerer Verkehrsunfall unter alleiniger Beteiligung eines LKW-Gespanns, welches aus bislang ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Lübeck (etwa 6km hinter der Anschlussstelle Grevesmühlen) die rechtsseitige Leitplanke durchschlagen hat. Im Weiteren stürzte das Fahrzeuggespann in den Graben und kam auf der Seite liegend zum Stillstand.

Aufgrund des sofortigen Einsatzes diverser Rettungskräfte musste die Richtungsfahrbahn Lübeck bereits temporär voll gesperrt werden. Aktuell wird der auflaufende Verkehr jedoch an der Unfallstelle vorbeigeführt. Der 29-jährige, polnische Fahrer konnte durch Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Augenscheinlich erlitt der Mann lediglich einen Schock. Um dennoch weitere Verletzungen auszuschließen, wurde der Fahrer zur weiteren Behandlung in das Klinikum Grevesmühlen gebracht. Die Bergung des Fahrzeuggespanns soll im Weiteren unter Einsatz eines Krans erfolgen. Aus diesem Grund kommt es vermutlich ab 08:00 Uhr erneut zur Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Lübeck. Der entstandene Sachschaden beträgt laut einer ersten Einschätzungen mindestens 100.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiterhin an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell