LPI-GTH: E-Bikes entwendet
Gotha (ots)
Aus einer Garage in der Brunnenstraße entwendeten Unbekannte zwei E-Bikes im Gesamtwert von knapp 11.000 Euro. Bei dem Beutegut handelt es sich um Elektrofahrräder der Marken "Cube" und "Bianchi". Die Tatzeit liegt zwischen dem 17. November, 22.00 Uhr und gestern, 05.45 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0300001/2025) entgegen. (jd)
