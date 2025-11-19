LPI-GTH: E-Bikes entwendet

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots) - Eine 86-Jährige wurde durch einen vermeintlichen Lotteriemitarbeiter kontaktiert und unter einem Vorwand aufgefordert eine Gebühr für einen Lottogewinn zu entrichten. Im weiteren Verlauf tätigte die Frau eine Zahlung von rund 2.000 Euro. Die Polizei gibt folgende Hinweise: -Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn zu erhalten. -Geben Sie niemals persönliche Informationen wie Adressen, Telefonnummern oder Kontodaten ...

mehr