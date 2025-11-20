LPI-GTH: kollidiert
Pennewitz (Ilm-Kreis) (ots)
Gestern Mittag kam ein Lkw auf der L1144 witterungsbedingt zum Stillstand. Ein weiterer Lkw-Fahrer (45/m) beabsichtigte das liegengebliebene Fahrzeug in Richtung Herschdorf zu passieren. Dabei kollidierte der Mann mit einem im Gegenverkehr befindlichen 70-jährigen Fahrer eines BMW. Infolgedessen war der BMW nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen verletzten sich nicht. Die Straße war voll gesperrt. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell