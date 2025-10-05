FW Ludwigshafen: Sirenensignal im Stadtgebiet Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots) - (JS) Am 04.10.2025 um 14:26 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem "Baum auf Gebäude" in die Dürerstraße nach Ludwigshafen-Stadtteil Süd gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr eine ca. 12m hohe Akazie vor, welche von einer Grünfläche auf dem Bürgersteig abgeknickt und gegen ein Wohnhaus gefallen war. Der Stamm war dabei gespalten worden. Die Baumkrone hatte eine Dachgaube im 2.OG ...

mehr