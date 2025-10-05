PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Sirenensignal im Stadtgebiet Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

(MS)Am 05.10.25 war im Stadtgebiet Ludwigshafen gegen 20:10 Uhr eine einzelne Sirene zu hören. Die Ursache für die Auslösung wird derzeit ermittelt. Eine Gefahrenlage innerhalb des Stadtgebietes bestand zu keiner Zeit.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ludwigshafen
Telefon: +49 621-58 649 290
E-Mail: presse.feuerwehr@ludwigshafen.de
http://www.feuerwehr-lu.de

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 04.10.2025 – 18:24

    FW Ludwigshafen: Baum stürzt auf Wohnhaus

    Ludwigshafen (ots) - (JS) Am 04.10.2025 um 14:26 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem "Baum auf Gebäude" in die Dürerstraße nach Ludwigshafen-Stadtteil Süd gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr eine ca. 12m hohe Akazie vor, welche von einer Grünfläche auf dem Bürgersteig abgeknickt und gegen ein Wohnhaus gefallen war. Der Stamm war dabei gespalten worden. Die Baumkrone hatte eine Dachgaube im 2.OG ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 18:22

    FW Ludwigshafen: Abschlussmeldung Großbrand in Ludwigshafen Rheingönheim bei Autoverwertung / Mit Ruß bedecktes Obst und Gemüse sollen nicht verzehrt werden

    Ludwigshafen (ots) - (BS) Abschlussmeldung zu den Meldungen vom 13.9.2025 um 13:29 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/135123/6116954) und um 16:06 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/135123/6116976). Der Brand ist gelöscht! Die Feuerwehr hat nach einer Einsatzdauer von mehr als 36 Stunden die ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 11:20

    FW Ludwigshafen: Rauchwarnmelder verhindert Schlimmeres

    Ludwigshafen (ots) - (BS) Am 14. September 2025, gegen 1:30 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem ausgelösten Rauchwarnmelder in einer Wohnung in der Sebastian-Bach-Straße im Stadtteil Süd gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr zunächst, außer dem piepsenden Rauchwarnmelder, in dem Mehrfamilienhaus keine Anzeichen eines Brandes vor. Nachdem die Einsatzkräfte die Wohnungstür gewaltsam geöffnet hatten, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren