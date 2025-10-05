FW Ludwigshafen: Sirenensignal im Stadtgebiet Ludwigshafen
Ludwigshafen (ots)
(MS)Am 05.10.25 war im Stadtgebiet Ludwigshafen gegen 20:10 Uhr eine einzelne Sirene zu hören. Die Ursache für die Auslösung wird derzeit ermittelt. Eine Gefahrenlage innerhalb des Stadtgebietes bestand zu keiner Zeit.
