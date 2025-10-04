Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Baum stürzt auf Wohnhaus

Ludwigshafen (ots)

(JS) Am 04.10.2025 um 14:26 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem "Baum auf Gebäude" in die Dürerstraße nach Ludwigshafen-Stadtteil Süd gerufen.

Beim Eintreffen fand die Feuerwehr eine ca. 12m hohe Akazie vor, welche von einer Grünfläche auf dem Bürgersteig abgeknickt und gegen ein Wohnhaus gefallen war. Der Stamm war dabei gespalten worden. Die Baumkrone hatte eine Dachgaube im 2.OG beschädigt und drohte jeden Moment weiter abzustürzen.

Getroffene Maßnahmen:

Mittels Kran des Rüstwagens wurde der Baum gegen weiteres Abrutschen an seiner Position gesichert und von der Drehleiter aus nach und nach abgesägt. Letztendlich konnte der restliche Stamm dann mit dem Kran sicher am Boden abgelegt werden und damit war die Gefahr gebannt. Die Dürerstraße musste in diesem Bereich für die umfangreichen Arbeiten dazu komplett gesperrt werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 11 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr und die Polizei.

