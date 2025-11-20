Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Martinroda (Ilm-Kreis) (ots)

Am frühen Abend des gestrigen Tages ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Arnstädter Straße. Ein 74-Jähriger fuhr mit einem Skoda von Plaue in Richtung Ilmenau als zeitgleich ein 22-jähriger Renault-Fahrer auf die Fahrbahn auffuhr und offenbar den 74-Jährigen übersah. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 74 Jahre alte Mann und seine 70-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straße war temporär voll gesperrt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell