Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leicht verletzt

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen befuhr eine 60-jährige Fahrerin eines Skoda die Reinhardsbrunner Straße und beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach links in die Zimmerbergstraße einbiegen. Dabei übersah die Fahrzeugführerin offenbar eine 83-jährige Fußgängerin, welche die Fahrbahn überquerte. Es kam zur Kollision. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
