LPI-GTH: Leicht verletzt
Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)
Heute Morgen befuhr eine 60-jährige Fahrerin eines Skoda die Reinhardsbrunner Straße und beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach links in die Zimmerbergstraße einbiegen. Dabei übersah die Fahrzeugführerin offenbar eine 83-jährige Fußgängerin, welche die Fahrbahn überquerte. Es kam zur Kollision. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. (jd)
