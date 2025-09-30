Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt - und Landkreis Heilbronn: Einbruch, Unfallfluchten und ungewöhnliche Schussabgabe in Heilbronner Jagdbezirk

Heilbronn (ots)

Brackenheim-Neipperg: Zeugen nach Einbruch gesucht Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 19:45 Uhr, unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Brackenheim-Neipperg. Der Einbrecher gelangte zunächst durch das Öffnen eines Fensters in die Kellerräume des Hauses in der Friedensstraße, brach im Anschluss eine Tür im Inneren auf und gelangte so in die Wohnräume. Warum das Haus dann sehr schnell durch ein Fenster wieder verlassen und augenscheinlich nichts entwendet wurde ist unklar. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07135 6096 an den Polizeiposten Brackenheim.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Montagvormittag in Heilbronn und flüchtete anschließend. Gegen 11:15 Uhr hatte ein 77-Jähriger seinen Hyundai auf dem Parkplatz eines Discounters in der Urbanstraße abgestellt. Als er um 12 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass ein anderes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, an seinem Pkw hängen geblieben war und die Stoßstange beschädigt hatte. Der Unfallfahrer hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Kirchardt: Unfall verursacht und abgehauen - Wer hat etwas gesehen? Der Fahrer eines silbernen Pkw verursachte am Montagmorgen einen Unfall auf der Bundesstraße 39 bei Kirchardt und flüchtete anschließend. Gegen 7 Uhr befuhr eine 18-Jährige mit ihrem VW Polo die B39 von Kirchardt kommend in Richtung Sinsheim. Als sie sich im Kreisverkehr befand und diesen in die Straße "Auf der Lug" verlassen wollte, fuhr der Unbekannte von Sinsheim kommend in den Kreisverkehr ein und kollidierte mit seinem Fahrzeug mit dem VW. Anschließend fuhr er in Richtung Kirchardt davon, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Heilbronn: Ungeklärte Schussabgabe im Eigenjagdbezirk der Stadt Heilbronn Am Sonntagmorgen, 21.09.2025, gegen 6:55 Uhr, fielen im Eigenjagdbezirk der Stadt Heilbronn, fünf Schüsse die nicht zuordenbar waren. Ob es sich um Jagdwilderei oder um eine sonstige Schussabgabe eines Berechtigten gehandelt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Schüsse wiesen eine ungewöhnliche und unwaidmännische Schussfolge auf. Es handelte sich um einen Einzelschuss, nach etwa 10 Sekunden um eine Doublette und nach etwa weiteren 10 bis 30 Sekunden folgte eine weitere Doublette. Laut zweier unabhängiger Zeugen seien die Schüsse im Bereich des Schweinsbergturmes aus Richtung Gaffenberg abgegeben worden. Im Anschluss sei ein Pkw auf einem Schotterweg weggefahren. Die Polizei bittet, verdächtige Wahrnehmungen dem Fachbereich Gewerbe-Umwelt unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell