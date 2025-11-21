PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Personen öffneten gewaltsam eine Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Bonifatiusplatz". Anschließend versuchten der oder die Täter in eine Wohnung zu gelangen, was allerdings misslang. Die Tat ereignete sich am 19. November, in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 23.45 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0302821/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 14:15

    LPI-GTH: E-Roller entwendet

    Arnstadt (ots) - Einen E-Roller der Marke "Invanti" entwendeten ein oder mehrere Unbekannte von einem Fahrradständer am Bahnhof. Das Beutegut hat einen Wert von circa 250 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen dem 18. November, 21.00 Uhr und gestern, 21.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0302494/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 14:15

    LPI-GTH: Leicht verletzt

    Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots) - Heute Morgen befuhr eine 60-jährige Fahrerin eines Skoda die Reinhardsbrunner Straße und beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach links in die Zimmerbergstraße einbiegen. Dabei übersah die Fahrzeugführerin offenbar eine 83-jährige Fußgängerin, welche die Fahrbahn überquerte. Es kam zur Kollision. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 14:03

    LPI-GTH: Zeugensuche nach Verkehrsgefährdung

    Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - Am 09. September, gegen 10.35 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines schwarzen Audi die Straße der Einheit auf Höhe des Rathauses. Dabei überholte der Unbekannte mehrere vorausfahrende Fahrzeuge trotz Gegenverkehr. Um eine Kollision zu vermeiden, bremsten die entgegenkommenden Fahrzeugführer ihre Pkw ab. Dabei soll auch eine Fahrzeugführerin eines blauen Dacia betroffen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren