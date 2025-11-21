LPI-GTH: Zeugensuche

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots) - Heute Morgen befuhr eine 60-jährige Fahrerin eines Skoda die Reinhardsbrunner Straße und beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach links in die Zimmerbergstraße einbiegen. Dabei übersah die Fahrzeugführerin offenbar eine 83-jährige Fußgängerin, welche die Fahrbahn überquerte. Es kam zur Kollision. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

