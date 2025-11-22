LPI-GTH: Fahrzeugführer steht unter Drogeneinfluss
Ilmenau (ots)
Freitagnachmittag gegen 16:15 Uhr kontrollierten die Beamten der PI Arnstadt-Ilmenau einen 21-jährigen Fahrzeugführer, welcher mit seinem Pkw die Bücheloher Straße in Ilmenau befuhr. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest war hierbei positiv auf den Konsum von Amphetamin / Methamphetamin. Bei dem jungen Mann wurde in der Folge die Blutentnahme angeordnet und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Den 21-Jährigen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahren unter berauschenden Mitteln. (dl)
