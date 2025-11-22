PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugführer steht unter Drogeneinfluss

Ilmenau (ots)

Freitagnachmittag gegen 16:15 Uhr kontrollierten die Beamten der PI Arnstadt-Ilmenau einen 21-jährigen Fahrzeugführer, welcher mit seinem Pkw die Bücheloher Straße in Ilmenau befuhr. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest war hierbei positiv auf den Konsum von Amphetamin / Methamphetamin. Bei dem jungen Mann wurde in der Folge die Blutentnahme angeordnet und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Den 21-Jährigen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahren unter berauschenden Mitteln. (dl)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 22.11.2025 – 03:03

    LPI-GTH: Diebstahl aus Fahrzeug - Zeugenaufruf

    Ichtershausen (ots) - Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit vom 20.11.25, 14:00 Uhr bis 21.11.25, 12:00 Uhr die Heckscheibe eines Pkw Lancia eingeschlagen, welcher in der Schulstraße in Ichtershausen geparkt war. Der oder die Täter entwendeten in der Folge Getränke im Wert von ca. 34,- Euro aus dem Kofferraum des Fahrzeuges. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf schätzungsweise 500,- Euro. Die Polizei bittet ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 13:15

    LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle

    Bienstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen auf der Zimmernsupraer Straße durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. 251 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 41 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 98 km/h. die Geschwindigkeitsübertretungen werden gemäß bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 13:15

    LPI-GTH: Überschlagen

    Kleinfahner (Landkreis Gotha) (ots) - Eine 23-jährige Fahrerin eines VW befuhr gestern Abend die L2141 von Kleinfahner in Richtung Witterda. Die Fahrzeugführerin überholte einen vorausfahrenden Pkw und kam dabei in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der VW überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 23-Jährige wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren