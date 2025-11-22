PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit einem Pferd

Hörsel - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagabend überquerte eine 23-Jährige gegen 17.00 Uhr mit einem an einer Leine geführten Pferd die L 1025 zwischen Laucha und der BAB 4. Zur gleichen Zeit befuhr ein 65-jähriger Mann mit seinem Pkw Opel die Straße in Richtung Autobahn. Auf Grund der Dunkelheit erkannte der Fahrer nur die Taschenlampe der Pferdeführerin, welche die Straße bereits verlassen hatte, nahm aber das dunkle Pferd nicht wahr, welches sich noch auf der Straße befand. Es kam zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Tier. Dieses blieb dabei augenscheinlich unverletzt, am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Personenschaden gab es nicht. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

