Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallfahrerin stand unter Alkoholeinfluss

Ilmenau (ots)

Am späten Freitagabend gegen 22:10 Uhr befuhr eine 75-Jährige mit ihrem Pkw Audi die B88 aus Gehren kommend in Richtung Ilmenau. Am Kreisel zur Autobahnanschlussstelle BAB 71 Ilmenau-Ost fuhr die Audi-Fahrerin aufgrund unangepasster Geschwindigkeit geradewegs auf den bepflanzten Kreisel und kollidierte dort mit einem Stein, überschlug sich und kam schließlich auf den Fahrzeugdach zum liegen. Die Fahrzeugführerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Ilmenau verbracht. Dort ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Vorwert von 1,34 Promille. Bei der 75-Jährigen wurde die Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Am Pkw Audi entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 20000,- Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Kreisel war in Fahrtrichtung L3087 Bücheloh und B88 Gehren für 3 Stunden voll gesperrt. (dl)

